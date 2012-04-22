Дело судьи Вовка вернули прокуратуре

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

Как известно, судья С.Вовк принимал участие в вынесении приговора экс-министру внутренних дел Юрию Луценко и бывшему врио министра оборони Валерию Иващенко.

«По имеющейся у меня информации, Голосеевский суд во второй раз отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Вовка», - сказал адвокат.

По его словам, материалы дела были возвращены после этого в прокуратуру города, в производстве которой находилось дело в отношении указанного судьи.

«Прокуратура города может обжаловать решение суда в апелляционном порядке, а может отказаться от этого, якобы в связи с отсутствием оснований», - отметил А.Баганец и добавил: «Скорее всего, на 99% так это и будет – то есть последнее».

Как отметил адвокат, как указывают его источники, соответствующее решение Голосеевского райсуда было принято либо за день до вынесения приговора В.Иващенко, либо после этого.