Кто должен возглавить список оппозиции (опрос)

23,7% украинцев считают, что в случае, если Юлия Тимошенко не будет освобождена из заключения и не сможет принимать участия в выборах, то список объединенной оппозиции должен возглавить Арсений Яценюк.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

11,4% респондентов придерживаются мнения, что этот список оппозиции должен возглавить Виталий Кличко, 4,8% – Наталия Королевская, 4,2% – Александр Турчинов, 3,9% – Анатолий Гриценко, 3,4% – Олег Тягнибок.

Еще 11,7% избрали вариант ответа «другой политик» (без уточнения, кто именно), и 37% отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 февраля 2012 года. Были опрошены 2008 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.