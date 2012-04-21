Тимошенко пообещала Януковичу импичмент

Оппозиция после победы на выборах в Верховную Раду должна начать процедуру импичмента Президента Виктора Януковича.

Об этом заявила экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью газете "Зеркало недели. Украина".

"Первый шаг к истинным изменениям - это импичмент Януковичу сразу после победы оппозиции на парламентских выборах", - сказала Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что оппозиция обязана объединиться перед выборами, так как только в этом случае может победить действующую власть.

«Думаю, что за партию власти, вместе с коэффициентом фальсификации, отдадут голоса 15-20% граждан. Все остальное обязана получить оппозиция. Мы не можем потерять ни одного голоса. А это означает - единый список! Нельзя допустить, чтобы отдельные оппозиционные силы поразвлекались самостоятельным участием в выборах и набрали по два-три процента голосов, распылив совместные усилия. Потому что в итоге мы будем иметь - минус 20% от возможного конечного результата», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Но самая главная угроза, по ее словам, - это самостоятельный поход «УДАРа» и «Свободы». Как отметила Ю.Тимошенко, и лидер «УДАРа» Виталий Кличко, и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок уверены, что преодолеют проходной барьер с большим запасом. «Я тоже уверена, но немного разбираюсь в украинской политике и понимаю, что жесткие методы фальсификаций для того и применяются, чтобы не дать этим двум партиям пройти в Раду, даже если фактически они наберут необходимое количество голосов», - сказала экс-премьер.

Она заявила о необходимости объединения оппозиции «в единый список на базе одной партии». «Это именно то, от чего у партии власти нет «антидота», - сказала она