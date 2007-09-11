Черномырдин - Ющенко: разбирайтесь у себя, все вам кто-то мешает, кто-то виноват

Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отвергает обвинение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес России в блокировании расследования дела о его отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, Украина не обращалась к российской стороне в связи с предоставлением помощи в расследовании этого дела. «Не обращались. Я не думаю, я бы наверняка знал, если было бы такое обращение», - сказал он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что сегодня утром сам прочитал в газете, что было подобное заявление. «Кто обращался, к кому обращался - понятия не имею, я постоянно нахожусь здесь, неоднократно встречался с Президентом и впервые услышал (такие обвинения – УНИАН)», - добавил посол.

По его мнению, в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО должна разбираться сама Украина. «Нам что расследовать? Разбирайтесь у себя, все вам кто-то мешает, кто-то виноват», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА.

В свою очередь, В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

В июне этого года Шевченковский районный суд г. Киева не удовлетворил вышеупомянутый иск В.САЦЮКА.

В интервью газете “Таймс”, которое цитирует сегодня, 11 сентября, украинская служба Би-Би-Си, В.ЮЩЕНКО обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ В.ПУТИНЫМ.

Газета напоминает, что Россия была единственным государством, которое отказалось предоставить украинским следователям образцы диоксина, который производится в ее лабораториях. Журнал отмечает, что российский генеральный прокурор проигнорировал требования украинской стороны выдать украинских подозреваемых, которые сбежали в Россию.