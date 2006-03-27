До утра все заявления о коалиции могут “лопнуть как мыльный пузырь”
07:12, 27 марта 2006Политика
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Лидер партии “Вече” убеждает не слишком торопиться
Лидер партии “Вече” Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что до утра все разговоры о создании коалиции могут “лопнуть как мыльный пузырь”.
Об этом она заявила сегодня в эфире телеканала “1+1”.
“Все разговоры сегодняшней ночи о коалиции завтра лопнут как мыльный пузырь. Достаточно, чтобы соотношение изменилось на 5-6%. Я думаю, так оно и будет”, - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.
Как сообщал УНИАН, сегодня представители БЮТ заявили о договоренности с блоком “Наша Украина” и Соцпартией о создании коалиции. Предусматривается, что соответствующее соглашение может быть подписано уже в 11.00.
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