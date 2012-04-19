Защита Тимошенко требует закрыть дело по ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, позицию защиты обнародовал в ходе предварительного заседания Киевского районного суда Харькова адвокат Сергей Власенко.

Он напомнил, что это дело уже «однажды было закрыто».

Он назвал дело относительно ЕЭСУ «делом об устных указаниях 1997 года».

«Никаких дополнительных доказательств не появилось. Поэтому возобновление производства по этому делу является незаконным. Я настаиваю, чтобы это абсурдное, надуманное, сфальсифицированное дело было закрыто в связи с отсутствием в действиях Юлии Владимировны Тимошенко состава преступления», - заявил С.Власенко.

Также он отметил, что защита настаивает на том, чтобы суд рассматривал дело относительно ЕЭСУ «в юридическом смысле».

При этом С.Власенко выразил надежду, что «суд примет единственно правильное юридическое решение» и закроет дело по пункту 2 статьи 6 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть за отсутствием в действиях Ю.Тимошенко состава преступления.

«Тимошенко не совершала тех действий, которые ей инкриминируют», - отметил С.Власенко.

В то же время он обвинил суд в предвзятости. «Пока еще все, что происходит, мне напоминает Киреева», - сказал он.