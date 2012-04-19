Писатели предлагают Януковичу «выгодный контракт»

Президенту Украины Виктору Януковичу предложили направить свой гонорар за книги (16,4 миллионов гривен) на закупку книжек для библиотек.

Это предложение озвучили писатели и книгоиздатели Виталий и Дмитрий Капрановы в эфире телеканала ТВі.

"Писатель получает 5-10% процентов от цены книжки, поэтому все зависит от тиража. Если книжка стоит 50 гривен, то 5 гривен получите максимум. Теперь если разделить 16,4 миллионов на 5 гривен, то получите цифру в 3,2 миллионы книг", - заметили они.

"Самый большой тираж, который нам известен, у Павла Загребельного был 0,5 миллионов экземпляров в советские времена, тогда когда печатался роман "Хасеки", - рассказали Капрановы.

"Это можно сравнить с тиражами Леонида Ильича Брежнева, была у него такая трилогия "Малая земля", "Целина" и "Возрождение". Я думаю, совокупный тираж где-то был 3-4 миллиона", - уточнили братья.

Они также заявили, что "в позапрошлом году, когда еще государство Украина закупало книжки для библиотек, на всю Украину было предусмотрено 15 миллионов гривен".

"Мы предлагаем Виктору Федоровичу выгодный контракт: он дает нам эти 16 миллионов, 400 тысяч пусть оставит себе, а мы на эти 16 миллионов поставляем книжки в украинские библиотеки", - предложили книгоиздатели.

"Виктор Федорович, если вы хотите этот скандал замять, мы предлагаем вам сделать честно: потратить 16 миллионов на книжки для украинских библиотек. Мы берем на себя хлопоты доставить все в области, в библиотеки, как это всегда делается", - обратились они к президенту.

"Божимся, что на этом ничего не заработаем, только расходы покроем", - резюмировали Капрановы.

Кроме того, телеведущий отметил, что к дискуссии на тему литературного творчества Виктора Януковича были приглашены представители Партии регионов и Гуманитарного совета при президенте, но никто из приглашенных не согласился прийти.

Как сообщалось, согласно декларации президента, в 2011 году донецкая "Типография "Новый мир" выплатила Виктору Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн. грн. за переданные этому издательству имущественные права.

При этом в договоре с издательством "Новый мир" нет четких обязательств со стороны Януковича-автора по изданию новых произведений.

Президент пообещал отправить эти средства на благотворительность.

Украинская правда