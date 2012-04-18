Дочь Тимошенко встретилась с дипломатами стран ЕС

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения сегодня встретилась с дипломатами стран ЕС.

Об этом сообщается на персональном сайте Ю.Тимошенко.

Е.Тимошенко сообщила представителям стран Европейского Союза о последних событиях, которые произошли в Украине, включая преследование режимом Президента Виктора Януковича лидера оппозиции и членов ее кабинета.

Дочь экс-премьера также сообщила дипломатам о состоянии здоровья своей матери и предоставила последнюю информацию, касающуюся нового политически мотивированного судебного процесса и очередных манипуляций системы криминальной юстиции для преследования Ю.Тимошенко.

Встреча, в которой также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий Немыря и защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, состоялась по приглашению европейской стороны.