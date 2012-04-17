Аваков подаст иск против ГПУ в итальянский суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам А.Аваков во время пресс-конференции для харьковских журналистов, организованной с помощью Skype.

«ГПУ проявила себя как профан, очень неадекватно, как слабоподготовленные журналисты. Откуда-то они узнали, что позиция сторон (в суде, - УНИАН) следующая: прокуратура Италии добивалась посадить Авакова под домашний арест, а позиция защиты – полная свобода. И видимо наши прокуроры решили, что в Италии как и у нас в Украине: прокуратура сказала, значит - баста. А там – прокуратура сказала, защита сказала, а суд принял решение. В решении суда написано, что прокурор не возражал против домашнего ареста, а защита потребовала свободу», - сказал А.Аваков.

По словам экс-губернатора, в данном случае имеет место технология провокаций, «но скорее всего демонстрирует уровень компетенции ГПУ».

По мнению А.Авакова, украинские правоохранительные органы сами сложили о себе негативный имидж у итальянского правосудия.

«Там считают: если в такой мелочи мы (суд Италии, - УНИАН) сталкиваемся с такой ложью официального органа на уровне пресс-секретаря генерального прокурора – о каком справедливом расследовании и справедливой позиции прокуратуры может идти речь», - сказал А.Аваков.

Политик также заявил, что свой иск в суд на Генпрокуратуру Украины он, скорее всего, подаст в Италии.

«Я подумал, и на фоне всех этих заявлений и этого мелкого клерка облпрокуратуры Бабикова (начальник управления Харьковской областной прокуратуры Александр Бабиков - УНИАН) и прочих… , а потом это транслировалось в Генеральной прокуратуре… В пятницу я еще раз выслушаю своих адвокатов, и мы примем решение. Вероятнее всего мы подадим иск о диффамации со стороны Генпрокуратуры. Иск подадим здесь в Италии», - сказал А.Аваков.