Как попасть на прием к Попову

Пенсионное обеспечение, социальную защиту и обеспечение жильем - проблемы киевлян, которые требуют немедленного вмешательства, взял под личный контроль глава КГГА Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сегодня глава госадминистрации провел прием граждан по личным вопросам. Такие персональные встречи с киевлянами Александр Попов согласно графику проводит ежемесячно. График приема граждан обнародован на официальном портале Киевской городской власти, и в коммунальных СМИ. Чтобы попасть на встречу с главой КГГА, нужно подать заявление в управление по вопросам обращений граждан аппарата КГГА или отправить его по почте. Такие же приемы проводят и все заместители председателя и руководители структурных подразделений.

«Эффективно работать может только та власть, которая имеет тесный контакт с обществом. Убежден, что личного приема граждан для этого мало, поэтому я стараюсь общаться с киевлянами и вне графика. Обращения поступают разные и, обычно, очень непростые. Однако, я убежден, что безвыходных ситуаций не бывает, просто некоторые проблемы можно решить быстро, а другие - требуют времени », - заверил Александр Попов.

Кроме личного приема по графику, пообщаться с главой КГГА киевляне могут в понедельник в прямом эфире программы «Столица», которая выходит на телеканале «Киев». Задать вопрос Александру Попову можно и через Facebook на страницах программы «Столица» и Стратегии развития Киева до 2025 года, или позвонив по телефону 15-51.