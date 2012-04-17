Адвокатам Луценко в Евросуде противостоит Лутковская

Европейский суд по правам человека начинает рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. По делу «Луценко против Украины» бывший министр обжалует свой арест и содержание под стражей. Украину со стороны государства представляет правительственная уполномоченная по делам ЕСПЧ Валерия Лутковская, сообщает сайт «Народной самооброны».

Председательствует по делу «Луценко против Украины» судья Дин Шпильман (Люксембург). Жалоба рассматривается Палатой судей в составе восьми человек, не считая председателя. В частности, дело рассматривается судьями Элизабет Фура-Сандстрем (Щвеция), Карелом Юнгвиртом (Чехия), Марком Виллигером (Лихтенштейн), Энн Пауэр-Форди (Ирландия), Анной Юдковской (Украина), Андре Потоки (Франция), Бошяном Зупанчичем (Словения ) и Анжеликой Нюссбергер (Германия).

Как сообщал УНИАН, в сообщении ЕСПЧ отмечается, что «дело «Луценко против Украины» касается жалобы известного украинского политика о том, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста».

Слушания проводятся открыто, но дальнейшее обсуждение дела состоится в закрытом режиме.

Ю.Луценко в суде представляют адвокаты Игорь Фомин и Валентина Теличенко.