Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой

«В это воскресенье мы отмечаем самый светлый, самый теплый всего и, по-видимому, самый величественный христианский праздник – Пасха! Ради спасения человечества Сын Божий отдал самое дорогое – жизнь и подарил человечеству надежду на вечный мир. Своим примером, силой духа Иисус доказал, что Любовь, Вера, Надежда сильнее страха», - говорится в приветствии Ю.Тимошенко, размещенном на ее сайте.

Как отметила экс-премьер, «Пасха – это праздник победы жизни над смертью, свободы над рабством, добра над злом. Воскресение Христово несет с собой новые надежды, новые начинания, новые мечты. Неслучайно именно сейчас возвращаются домой из далеких краев птицы, просыпается природа, рождается новый светлый мир».

«Пусть сегодня не все справедливо, нас окружают проблемы и печали, но всегда нужно знать и верить, что все трудности и невзгоды – это временные явления. Благодаря Божьей милости, Его Воле и Любви мы обязательно построим такую жизнь, которой достойны», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По ее словам, «Украина – это святая, большая земля, с которой, я уверена, начнется духовное возрождение».

«Просто нужно жить так, как нас научил Иисус, который доказал, что жизнь чего-то достойна, если оно посвящается борьбе за настоящие ценности, настоящую веру и справедливость», - отметила Ю.Тимошенко.

«Прошу Вас в этот светлый день забыть все печали и сожаления, простить друг другу обиды, улыбнуться, пожелать добра и счастья ближним своим. Потому что в мире есть сила, которую еще никому не удалось преодолеть - это сила Любви!», - отмечается в поздравлении.