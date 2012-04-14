Луценко передал украинцам приветствие из-за решетки (фото)

В преддверие Пасхи Юрий Луценко поздравил всех украинцев с большим христианским праздником. Поздравление распространила пресс-служба Народной самообороны.

Главное пожелание от экс-министра в этот день – верить в победу, которая непременно придет.

Среди прочих - хорошего настроения, отличного здоровья, семейного уюта, неизменного успеха и осуществления всех замыслов.

Обращаясь к Юрию Стецю, который также пришел к больнице вместе со своей семьей, Луценко пожелал каждому следовать примеру Стеця: украинцев нужно не учить, а делать.

Напомним, что сейчас Ю.Луценко находится в больнице скорой помощи, где проходит обследование и лечение.

В пятницу жена Ирина занесла ему пасхальную корзинку с пасхой и пасхальными яйцами.