У Кличко социальные инициативы Януковича называют подкупом избирателей

Социальные инициативы Президента Виктора Януковича имеют исключительно предвыборный характер и направлены на прямой подкуп избирателей в период парламентской кампании, говорится в заявлении партии «УДАР Виталия Кличко» относительно принятых Верховной Радой изменений в государственный бюджет на 2012 год.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, в УДАРе убеждены, что украинцы из собственного кармана профинансируют «социальные инициативы» власти, а с ними – и предвыборную кампанию Партии регионов.

«Пытаясь понравиться гражданам перед выборами, нынешняя власть не может избавиться своих основных инстинктов. Так, широко рекламируя увеличение социальных расходов, власть не забыла «улучшить жизнь» и для себя. В соответствии с принятым законом, доходы госбюджета, а следовательно и его расходы предложили увеличить более чем на 33 млрд грн. Но на социальные инициативы выделено около 18 млрд грн. Остальные пойдут на потребности чиновников. В частности, расходы на Государственное управление делами вырастут на 30 млн грн, расходы на Секретариат Кабмина – на 16 млн грн, на аппарат Совета нацбезопасности и обороны – на 43 млн грн, на государственную судебную администрацию – на 183 млн. грн», – отмечают в партии УДАР и добавляют: «Перечень можно продолжать, ведь увеличено финансирование практически всех центральных и региональных органов государственной власти».

В УДАРе убеждены, что вопросы социального обеспечения граждан беспокоят власть только перед выборами, в частности, были отклонены предложения относительно изменения статей о прожиточном минимуме и минимальных зарплатах.

«Правительство фактически отказалось выполнять свои обязательства, следовательно, «социальные инициативы» выглядят как ничем не прикрытый подкуп избирателей. А после выборов правительство сможет легко отказаться от выполнения «нереального бюджета» – ведь такую возможность несколько месяцев назад ему предоставил Конституционный Суд, заявляют в партии.

В то же время, считают в УДАРе, власть не может отказаться от «искушения заложить для себя бюджетные «кормушки»: хотя до старта Евро-2012 осталось уже меньше двух месяцев, на чемпионат выделено дополнительное финансирование в объеме 372,8 млн грн. Каким образом и на какие цели за полтора месяца можно «освоить» такую сумму денег – неизвестно».

«Но самое главнее, что показало голосование в ВР, то, что власть планирует забрать средства на свои «социальные инициативы» у самих-таки граждан Украины. Учитывая массовое закрытие предпринимателями своей легальной деятельности, о «детенизации экономики» или значительном «экономическом росте», на которые надеется правительство, всерьез идти речь не может. Об этом свидетельствует тот факт, что само правительство предлагает профинансировать «пенсионные социальные инициативы» Президента за счет… увеличения дефицита бюджета Пенсионного фонда почти на 7 млрд грн. Это – признание правительством факта, что дополнительных реальных поступлений экономика не дает. Следовательно и ресурса для финансирования инициатив Президента тоже нет», – отмечают в УДАРе.

«Очевидно, власть надеется профинансировать свои инициативы путем печати и выпуска в обращение ничем не подкрепленной гривневой массы. Однако это – инфляционное направление. Таким образом, до выборов каждому пенсионеру будут раздавать по 100 гривень, а уже после выборов из кармана каждого украинца из-за повышения цен и ослабления национальной валюты будет изыматься в среднем по 200 – 300 гривень», – говорится в заявлении УДАРа.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля ВР приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» для реализации социальных инициатив Президента В.Януковича.

Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности, доходы общего фонда увеличить на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн. Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда, в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Кроме того, изменениями в госбюджет будет направлено Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4,575 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. В целом законом увеличено финансирование программ Минрегиона на этот год в 13,9 раз - до 4,945 млрд грн.

Изменениями также предусмотрено увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 2012 года на 7,7% или на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Плановые показатели относительно поступления НДС из ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных собраний и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.