Платини: Украина подготовилась к Евро достойно

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил президент УЕФА Мишель Платини сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

«Как вы знаете, Украина в несколько более сложной ситуации, чем Польша. Но украинцы, как и поляки, достойно выполнили поставленную задачу», - сказал он.

По словам М.Платини, Украине и Польше осталось исправить лишь «некоторые детали», вспомнив среди них работы на стадионе во Львове, но не уточнив, в чем они заключаются.

Он отметил, что в Украине «очень хорошие стадионы» и завершается строительство и реконструкция терминалов аэропортов.

«Как организаторам, нам всегда хочется, чтобы определенные шаги реализовывались быстрее, но, к сожалению, на практике кое-что продолжается дольше. Однако мы знаем, что за 54 дня все будет готово как в Украине, так и в Польше», - сказал президент УЕФА.