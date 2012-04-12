Жена Луценко - врачам ГПтС: Мой муж умирает благодаря вам

Жена бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Ирина заявляет, что ее мужа в СИЗО заразили вирусным гепатитом TTV во время переливания крови.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

И.Луценко сказала, что это скрыли от Ю.Луценко и от нее.

И.Луценко заявляет, что 19 сентября 2011 года в СИЗО были взяты анализы крови, и у ее мужа был обнаружен вирусный гепатит TTV. Она подчеркнула, что эта информация была скрыта от него Государственной пенитенциарной службой (ГПтС).

"В связи с тем, что он отказывался сдавать анализ крови, ему дали данные обследования, которое проходило 19 сентября 2011 года, где в СИЗО втихаря были взяты анализы крови на различные вирусные гепатиты. В 10 случаях подтверждения нет, вирусный гепатит TTV выявлен", - сообщила И.Луценко.

«Знали уже тогда, какой у него был диагноз, просто скрывали, решили втрихаря отвезти анализы в лабораторию Министерства обороны, и не сказали, что Луценко – у тебя гепатит…, написали, что все хорошо», - отметила И.Луценко.

Она возложила ответственность на власть за то, что ее муж умирает.

«Мой муж умирает благодаря вам», - сказала она, обращаясь к присутствующим на пресс-конференции врачам ГПтС. Также она отметила, что врачи в СИЗО часто не давали положенных Ю.Луценко лекарств по нескольку дней.

И.Луценко заявила, что мужа не лечили 9 месяцев, и расценивает этот факт как пытки.

И назвала работников СИЗО садистами. «Прокуратура, пенитенциарная система и вся эта власть - убийцы моего мужа», - подчеркнула И.Луценко, сказав, что обратиться в суд по этому поводу.

Кроме того, И.Луценко рассказала, что результаты проведенного в среду обследования ее мужа показали, что поврежденная часть печени у него увеличилась почти в 2 раза.

"Власть руками пенитенциарной службы, прикрываясь Минздравом, сознательно не предоставляла весь этот период моему мужу никакого лечения, при том, что у него сахарный диабет, язвы и постоянно гастрит. Кроме того, они наконец-то признали, что у него панкреатит, воспаление поджелудочной железы", - подчеркнула она.

И.Луценко заявила, что действия органов власти расцениваются ею, Ю.Луценко и его адвокатом, представляющем интересы экс-министра в Европейском суде по правам человека, как пытки и издевательство. "Это заявление будет в ближайшее время, когда закончится коммуникация (между Украиной и ЕСПЧ), рассмотрено в Европейском суде по правам человека. Я думаю, что мы выиграем этот процесс", - уверена она.

И.Луценко также сообщила, что намерена подавать жалобу в Генпрокуратуру Украины относительно действий представителей пенитенциарной службы по отношению к ее мужу. Кроме того, она намерена требовать у Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту сознательного отказа от предоставления медпомощи ее мужу.

Она также допускает, что, поскольку вирусный гепатит TTV может быть передан через переливание крови, Ю.Луценко мог заразиться им в медицинской части Киевского СИЗО.

И.Луценко также сообщила, что летом прошлого года обратилась в лабораторию столичной клиники "Eurolab" с целью провести независимый анализ крови своего мужа. Предоставленный ей 21 июля 2011 года результат не содержал указания на то, что это была кровь именно Ю.Луценко, но имел приписку, что клиника несет ответственность только за аналитический этап исследования. При этом супруга экс-министра отметила, что аналогичный анализ крови Ю.Луценко, сделанный ранее в этой же клинике и датируемый 24 февраля 2011 года, содержал информацию с реквизитами сдававшего кровь. По ее словам, руководитель клиники сообщил ей, что к нему приходили представители прокуратуры и "запретили давать именные анализы".

*** По информации портала Eurolab, в 1997 г. Т.Nishizawa, H.Okamoto и соавторы впервые описали 5 случаев посттрансфузионного гепатита, развившегося у пациентов через 8-11 недель после переливания крови, при которых удалось выявить ДНК нового возбудителя, ассоциированного с поражением печени. При изучении гепатитов сложилась традиция вновь выявленные вирусы обозначать инициалами пациента, у которого впервые был зарегистрирован позитивный результат. Исходя из этого, вирус получил обозначение TTV. Однако его первичное определение у больных с посттрансфузионным гепатитом закрепило за вирусом название transfusiontransmittedvims, т. е. вирус, передающийся при переливании крови.

Новый гепатотропный вирус является ДНК-содержащим, размером 30-50 нм, имеет циркулярный геном, обратно закрученный, и состоит приблизительно из 3500-4000 нуклеотидов. Геном TTV представлен одноцепочечной ДНК.

Дальнейшие исследования позволят определить гепато-тропность этого возбудителя, не доказанную в настоящее время, уточнить эпидемиологические и клинические характеристики, а также выработать эффективные методы диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.