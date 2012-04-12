Прокурор доволен судебным приговором Иващенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после завершения суда.

«Мы соглашаемся с принятым решением. Обжаловать его я не вижу оснований в настоящее время», - сказал П.Коваль.

По его мнению, «суд объективно рассмотрел это дело».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.

В соответствии с приговором В.Иващенко лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности в течение трех лет.