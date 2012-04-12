Прокурор доволен судебным приговором Иващенко
13:44, 12 апреля 2012Политика
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Руководитель группы государственного обвинения в Печерском районном суде Киева Петр Коваль удовлетворен приговором, вынесенным сегодня бывшему врио министра обороны Валерию Иващенко.
|Валерию Иващенко дали 5 лет тюрьмы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после завершения суда.
«Мы соглашаемся с принятым решением. Обжаловать его я не вижу оснований в настоящее время», - сказал П.Коваль.
По его мнению, «суд объективно рассмотрел это дело».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.
В соответствии с приговором В.Иващенко лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности в течение трех лет.
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