ВР рекомендовала себе же ускорить выполнение резолюций ПАСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления «О Плане мер по реализации положений Заключения № 190 (1995) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Заявка Украины на вступление в Совет Европы» и Резолюции № 1862 (2012) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Функционирование демократических институтов в Украине» проголосовал 261 народный депутат из 285 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рекомендовал комитетам Верховной Рады в соответствии с предметами их ведения ускорить, с учетом сроков, предусмотренных Регламентом Верховной Рады, подготовку проекта Уголовного процессуального кодекса Украины; обеспечить оперативную проработку законопроектов, направленных на реформирование криминальной юстиции в соответствии с обязанностями и обязательствами Украины перед Советом Европы; усилить контроль за выполнением мер, направленных на реализацию резолюции ПАСЕ.

Парламент постановил рекомендовать всем политическим силам, представленным в Верховной Раде, депутатским фракциям/депутатской группе принять участие в работе Конституционной ассамблеи, в частности, с целью реализации рекомендаций, которые содержатся в указанной Резолюции ПАРЕ.

Документом также предусматривается создание межведомственной рабочей группы с целью осуществления анализа опыта государств – членов Совета Европы по вопросам разграничения политической и уголовной ответственности и применения правовых норм, аналогичных закрепленным в ст. 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, норм криминального законодательства, избирательного законодательства, регулирования судебной системы, деятельности политических партий, и на основе этого подготовить соответствующие предложения по внесению в законодательные акты Украины изменений, обусловленных европейскими стандартами и заключением Европейской комиссии за демократию через право.

Депутаты от «БЮТ-Батькивщины» и НУ-НС покинули сессионный зал и не голосовали за принятие этого решения, поскольку ни одна их поправка не была поддержана.