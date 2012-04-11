Януковича возмутило нападение на еврейского студента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства отметил, что глубоко встревожен фактом нападения на студента Арона Гончарова , студента киевской ешивы при синагоге Бродского.

В связи с этим В.Янукович требует от правоохранительных органов немедленно найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.

«Этот факт должен всколыхнуть все слои украинского общества. Толерантность к людям разных вероисповеданий и национальностей всегда была большим достижением нашего общества. И мы должны сделать все, чтобы это достояние сохранить», - отмечает Президент.

«Нельзя допустить разгула радикальных настроений нетерпимости, ненависти на почве веры, языка или национальной принадлежности. Мы будем очень строго и жестко пресекать все попытки подобных провокаций», - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, Еврейская община Киева требует от правоохранителей тщательного расследования нападения на 25-летнего ученика киевской ешивы Александра (Арона) Гончарова, которого утром 8 апреля нашли с проломленным черепом.

По информации сайта «Киев еврейский», 25-летний ученик киевской ешивы при синагоге Бродского, который прибыл на учебу в Киев по рекомендациий луганского раввина, вышел из синагоги в первом часу ночи и не вернулся. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения синагоги, молодой человек выходил из синагоги в кипе. Трагический инцидент произошел с ним после первого часа ночи 8 апреля в центре Киева на Бессарабский площади. “Скорая помощь” подобрала потерпевшего в крайне тяжелом состоянии с проломленной головой только в 7 час. утра 8 апреля и, по невыясненным причинам, не сообщила об этом в милицию.

Главный раввин Украины Моше Асман и члены ешивы разыскивали парня более суток. И только 9 апреля нашли в реанимации городской больницы №17. Парень находился в критическом состоянии.

По информации сайта, врачи уверены, что на парня было осуществлено нападение, и он был зверски избит, вследствие чего у него проломлен череп и диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

Но сейчас в милиции пытаются классифицировать произошедшую трагедию как несчастный случай, якобы молодой человек сам упал с высокого парапета, и вследствие этого получила травму, отмечает сайт.

А.Гончарова самолетом доставили в медицинский центр Тель-Авива.