Сегодняшнее заседание ВР закрыто

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Литвин сообщил, что ВР завтра продолжит рассмотрение проекта Уголовного процессуального кодекса во втором чтении. В.Литвин поблагодарил народных депутатов «за изнурительную работу». Как сообщал УНИАН, сегодня ВР рассмотрела 47 из 416 статей проекта УПК во втором чтении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter