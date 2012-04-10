Круглый стол «Выборы-2012: кто победит?»

В четверг, 12 апреля, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012: кто победит?». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Сколько стоит депутатский мандат? 2. Партийный список или мажоритарный округ: что выбирают кандидаты? 3. Усилится ли влияние Верховной Рады после выборов? 4. Будет ли отменена депутатская неприкосновенность? Участники круглого стола: 1. Олег Надоша – народный депутат Украины (Партия регионов). 2. Спиридон Килинкаров – народный депутат Украины (КПУ). 3. Ксения Ляпина – народный депутат Украины. 4. Владимир Куренной – заместитель председателя Центрального исполкома партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы). 5. Андрей Ильенко – член политсовета ВО «Свобода». 6. Народный депутат Украины, представитель партии БЮТ. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Внимание, адрес Института Горшенина изменился! Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

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