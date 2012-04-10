Круглый стол «Выборы-2012: кто победит?»
В четверг, 12 апреля, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012: кто победит?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Сколько стоит депутатский мандат?
2. Партийный список или мажоритарный округ: что выбирают кандидаты?
3. Усилится ли влияние Верховной Рады после выборов?
4. Будет ли отменена депутатская неприкосновенность?
Участники круглого стола:
1. Олег Надоша – народный депутат Украины (Партия регионов).
2. Спиридон Килинкаров – народный депутат Украины (КПУ).
3. Ксения Ляпина – народный депутат Украины.
4. Владимир Куренной – заместитель председателя Центрального исполкома партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы).
5. Андрей Ильенко – член политсовета ВО «Свобода».
6. Народный депутат Украины, представитель партии БЮТ.
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