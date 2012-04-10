Круглый стол «Выборы-2012: кто победит?»

14:45, 10 апреля 2012
Политика
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В четверг, 12 апреля, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012: кто победит?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Сколько стоит депутатский мандат?

2. Партийный список или мажоритарный округ: что выбирают кандидаты?

3. Усилится ли влияние Верховной Рады после выборов?

4. Будет ли отменена депутатская неприкосновенность?

Участники круглого стола:

1. Олег Надоша – народный депутат Украины (Партия регионов).

2. Спиридон Килинкаров – народный депутат Украины (КПУ).

3. Ксения Ляпина – народный депутат Украины.

4. Владимир Куренной – заместитель председателя Центрального исполкома партии  «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы).

5. Андрей Ильенко – член политсовета ВО «Свобода».

6. Народный депутат Украины, представитель партии БЮТ.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Внимание, адрес Института Горшенина изменился!

Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

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