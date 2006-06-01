Витренко обвиняет Еханурова в заигрывании
09:29, 01 июня 2006Политика
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Она в таких ситуациях поступает по-другому
Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко отреагировала на рекомендацию премьер-министра Юрий Ехануров сократить рабочий день 14 июня, чтобы граждане Украины могли посмотреть игру сборной Украины со сборной Испании в финале Чемпионата мира по футболу.
«Это заигрывание с трудящимися. Я бы на месте власти предложила руководителям предприятий давать отгулы желающим посмотреть футбол, а не устраивать сокращенный рабочий день для всех. В своей партии мы так и будем делать, а партийные задания болельщики, к которым отношусь и я, выполнят в другое время.»
Газета «Сегодня»
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