Витренко обвиняет Еханурова в заигрывании

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко отреагировала на рекомендацию премьер-министра Юрий Ехануров сократить рабочий день 14 июня, чтобы граждане Украины могли посмотреть игру сборной Украины со сборной Испании в финале Чемпионата мира по футболу.

«Это заигрывание с трудящимися. Я бы на месте власти предложила руководителям предприятий давать отгулы желающим посмотреть футбол, а не устраивать сокращенный рабочий день для всех. В своей партии мы так и будем делать, а партийные задания болельщики, к которым отношусь и я, выполнят в другое время.»

Газета «Сегодня»