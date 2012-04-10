Афганцы обещают выйти на акции протеста

00:11, 10 апреля 2012
Политика
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Афганцы выйдут на акции протеста, чтобы не допустить принятия в Верховной Раде законопроекта, который урезает социальное обеспечение афганцев, «детей войны» и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Бывшие воины-афганцы во время акции протеста против сокращения льгот

Об этом заявил руководитель Всеукраинской общественной организации участников боевых действий в Афганистане «Никто, кроме нас» Александр Ковалев, сообщает пресс-служба организации.

«После Пасхи по всей стране пройдет полномасштабная бессрочная акция протеста при участии всех гражданских организаций и под непосредственным руководством НКН», - пообещал он.

По словам А.Ковалева, власть на следующей неделе готовит к принятию правительственный законопроект «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», против принятия которого афганцы и чернобыльцы боролись полтора года.

«Мы выходили с протестами под парламент, мы захватывали Пенсионные фонды, голодали, а некоторые из нас, как дончанин Геннадий Коноплев, платили своей жизнью за то, чтобы перед людьми, положившими свое здоровье во время ликвидации чернобыльской аварии, государство выполнялись их социальные обязательства», - отметил он.

По словам А.Ковалева, полтора года власть имитировала реформы, пыталась раскалывать гражданские движения и убедить общество в том, что чернобыльцы, афганцы, «дети войны» получают сверхвысокие пенсии. А.Ковалев подчеркнул, что власть ничего не сделала для проведения системной реформы льготного налогообложения.

А.Ковалев заявил, что организация «Никто, кроме нас» готова к диалогу и процессу реального реформирования льготной системы, с ликвидацией и урезанием спецпенсий, а «не тупого отъема льгот у тех, чей прожиточный минимум чуть больше тысячи гривен».

Справка УНИАН. 9 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№ 9127).

Этим законопроектом, по сути, отменялся ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривалось отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом было предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября 2011 года парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом. В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон.

20 октября Верховная Рада Украины также планировала рассмотреть этот законопроект.

После массовых протестов законопроект был снят с рассмотрения.

7 апреля 2012 года заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил УНИАН, представители большинства в Верховной Раде нивелируют все социальные инициативы Президента Виктора Януковича, настаивая на рассмотрении законопроекта во втором чтении относительно выполнения судебных решений, которым предусмотрена отмена льгот многим категориям.

 

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