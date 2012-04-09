Адвокат Иващенко: Издевательства такого над человеком я в жизни не встречал

Адвокат бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко Борис Нечипоренко называет «полным правовым беспределом» рассмотрение уголовного дела его подзащитного в конвойной комнате Печерского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после окончания сегодняшнего судебного заседания по делу В.Иващенко.

«То, что сегодня произошло в Печерском суде, вернее даже не в Печерском суде, а в арестантской комнате, – это просто самый настоящий правовой беспредел! Я такого еще в своей практике не встречал!", - сказал Б.Нечипоренко.

При этом он напомнил, что в Украине были случаи, когда обвиняемые допрашивались либо в следственном изоляторе, либо в больнице. «Но чтобы суд рассматривал дело, такое очень сложное, в арестантской комнате, - это просто беспредел», - подчеркнул адвокат.

Он объяснил, что конвойная комната представляет собой небольшое помещение площадью примерно 15 кв. м. «Судьи сидели за маленьким столом, за маленьким приставным столом сидели прокуроры и адвокаты – нас 6 человек. Никакого движения лишнего сделать было нельзя. В.Иващенко лежал на «качалке» и лежа пытался давать какие-то пояснения… Издевательства такого над человеком я в своей жизни не встречал, и думаю, что раньше этого никогда и не было. Это нонсенс в наших правоохранительных органах, в том числе и в судах», - сказал Б.Нечипоренко.

Адвокат подчеркнул, что в действиях его подзащитного нет состава преступления, поскольку он не имел никакого отношения к продаже имущества Феодосийского судо-механического завода, а наоборот предпринял все что от него зависит, чтобы предупредить незаконную санацию завода.

В то же время, как отметил Б.Нечипоренко, сторона обвинения «перекручивает все на свой манер, придумывая какие-то абстрактные обвинения, которые не совместимы с нормальной логической последовательностью», а частности заявляя, что Иващенко является пособником руководителя санацией. «Если бы было наоборот, то это было бы еще как-то понятно… Кроме негативных эмоций у меня по этому поводу больше ничего нет», - отметил Б.Нечипоренко.

При это он назвал неадекватными требования прокуратуры назначить В.Иващенко наказание в виде 6 лет лишения свободы, учитывая также тот факт, что управляющему санацией, при участии которого совершалась реализация имущества ФСМЗ, прокуратура просила назначить меньшую меру наказания.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судо-механический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана меру пресечения – взятие под стражу.