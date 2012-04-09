Янукович советует Пшонке нагрянуть с проверкой в Киевское СИЗО

Как сообщает пресс-служба главы государства, по мнению Президента, генпрокурор должен организовать проверку в Киевском следственном изоляторе фактов нарушений требований закона, информация о которых в начале апреля этого года распространена в средствах массовой информации, и принять в установленном порядке меры по отстранению причастных лиц отмеченного учреждения от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Юрий Стець сегодня предложил парламенту в пятницу, 13 апреля, посмотреть фрагменты сюжета журналиста телеканала ТВі Константина Усова «Лукьяновка. Тюрьма номер 1» об ужасных условиях содержания лиц в этом СИЗО.

Кроме того, сегодня журналисты – члены общественного движения «Стоп цензуре!» призвали народных депутатов создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам нарушений прав человека в местах предварительного заключения и местах лишения свободы.

Журналисты также требуют от Председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, народных депутатов Украины продемонстрировать на пленарном заседании парламента сюжет с результатами специального расследования журналиста Константина Усова (телеканал ТВі) «В’язниця №1» о быте узников Лукьяновского СИЗО.