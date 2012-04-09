Прокуратура: экс-глава РГА, виновный в двух смертях, сотрудничает со следствием

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Учитывая предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством обстоятельства, поскольку подозреваемый не уклоняется от следствия, не препятствует установлению истины по уголовному делу, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства, возмещает потерпевшим материальные расходы, является к следователю по вызову и не отлучается с места проживания без его разрешения, ему избрана мера пресечения в виде залога», - говорится в сообщении прокуратуры.

На сегодняшний день экс-председателю РГА предъявлено обвинение по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц») и он допрошен в качестве обвиняемого.

По делу проведен ряд следственных действий, в том числе, допрошены свидетели, с привлечением специалистов и экспертов проведено воспроизведение обстановки и обстоятельств происшествия, назначен ряд необходимых для установления истины экспертиз.

Ход расследования находится на личном контроле прокурора области.

Как сообщал УНИАН, ночью 24 февраля с.г. чиновник сбил 27-летнего жителя Красиловского района, который от полученных травм погиб на месте происшествия, и его 22-летнюю сельчанку, которая от полученных травм умерла в больнице.

27 февраля прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц). Во время экспертизы было установлено, что должностное лицо на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

28 февраля Президент Виктор Янукович освободил Валентина Зарицкого от должности председателя Белогорской РГА.

Позже экс-чиновник заплатил 25 тысяч гривен залога. По словам адвоката потерпевших Василия Шамрая, В.Зарицкий частично возместил моральный и материальный ущерб. В частности, 10 тыс. грн В.Зарицкий передал на захоронение, еще 50 тысяч гривен потерпевшие семьи получили позже.