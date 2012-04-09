Адвокат: Приговор Иващенко уже написан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после завершения заседания Печерского райсуда Киева по делу В.Иващенко.

«На следующем заседании будет оглашение приговора. Хочу обратить внимание, что по такому большому делу, которое слушалось более года, допрошено очень большое количество свидетелей, экспертов и так далее. Суд для того, чтобы обосновать приговор, должен изучить материалы дела. Я уверен, что при такой ситуации приговор уже написан (возможно, там не указаны на сегодняшний день какие-то сроки), а все остальное - все уже расписано», - сказал адвокат.

По словам Б.Нечипоренко, в ходе сегодняшнего судебного заседания сторона обвинения фактически повторила обвинительное заключение В.Иващенко, которое было оглашено ими год назад, сославшись в основном на доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, и проигнорировав материалы и доказательства, полученные в ходе судебного процесса, которые «полностью опровергают вину Валерия Иващенко».