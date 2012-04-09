370 тысяч киевлян к Пасхе получат материальную помощь

По случаю празднования Пасхи 370 тысяч социально незащищенных киевлян получат одноразовую адресную материальную помощь от городской власти. Соответствующее распоряжение подписал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщает пресс-служба КГГА.

По информации Главного управления труда и социальной защиты населения, в целом в этом году на одноразовую материальную помощь социально незащищенным слоям городская власть выделяет свыше 431 миллиона 120 тысяч гривен.

«Социальная защита населения – основная обязанность власти. Сегодня мы делаем все, чтобы в пределах возможностей города улучшить положение малообеспеченных киевлян. Убежден, что социальные инициативы Президента Украины будут способствовать реализации наших планов и мы расширим возможности предоставления помощи тем, кто в этом нуждается», – отметил Александр Попов.

Кроме того, сегодня киевские филиалы Ощадбанка активно готовятся к началу компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка, которые в соответствии с поручением Президента Украины Виктора Януковича запланированы на июня 2012 года.

Уже с 2 апреля начался первый этап этой работы, а именно – актуализация данных вкладчиков Сбербанка бывшего СССР. Она будет осуществляться относительно тех вкладчиков, которые не получили на протяжении 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений, но данные о которых внесены в «Реестр вкладчиков сбережений граждан» до 1 января 2012 года.

Так, определен следующий порядок получения информации о месте и времени актуализации данных для вкладчиков, которым по состоянию на 1 января 2012 года исполнилось:

• 80 лет и больше – с 02.04.2012 г. до 20.04.2012 р.;

• 70 - 79 лет – с 21.04.2012 г. до 20.05.2012 р.;

• 60 - 69 лет – с 21.05.2012 г. до 20.06.2012 р.;

• 50 – 59 лет – с 21.06.2012 г. до 20.07.2012 р.;

• до 50 лет – с 21.07.2012 г.

В Ощадбанке советуют – для определения времени и адреса учреждения филиала Ощадбанка, где будет проводиться актуализация, вкладчику нужно выполнить одно из таких действий:

• заполнить специальную форму в разделе «Информация для вкладчиков Сбербанка бывшего СССР» на сайте Ощадбанка;

• позвонить по телефону на «горячую телефонную линию» и дождаться соединения с оператором;

• позвонить по телефону на «горячую телефонную линию» и получить информацию с помощью автоответчика.

Номера телефонов «горячей линии»: +38 044 364 21 21 (по тарифам Укртелекома) или 0 800 212 000 (бесплатно со стационарных телефонов в Украине). Линия работает с 9.00 до 18.00 без выходных.