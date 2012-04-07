Янукович: бюджет-2013 будет проектом развития

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

По словам В.Януковича, обеспеченный усилиями власти рост национальной экономики в 2010-2012 годах создает базу для формирования Госбюджета-2013 как бюджета развития Украины.

«В 2012 год мы вошли уже с экономической базой, которая была поднята за два прошлых года, - и мы значительно увеличили доходы бюджета», - сказал В.Янукович.

Он заметил, что рост экономики Украины во втором полугодии 2012 года заложит основу для позитивных экономических показателей бюджета следующего года. «Наши прогнозы, показатели войдут в проект бюджета 2013 года. Это будет проект развития», - сказал глава государства.

Основным заданием власти в этом контексте, по убеждению Президента, является обеспечение стабильной работы всех отраслей экономики и успешной деятельности предприятий, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и тому подобное.

Еще одной важной составляющей обеспечения нормального развития страны В.Янукович назвал борьбу с коррупцией. «Это наша с вами задача и обязанность», - отметил он.

По словам Президента, именно рост экономики дал основу для провозглашения новых социальных инициатив. «Мы настроены на сто процентов выполнить программу, которую запланировали», – сказал В.Янукович.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН