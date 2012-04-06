Источник: Луценко поместили в отделение острых отравлений

Апелляционный суд Киева дал разрешение супруге экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Ирине встретиться с мужем в больнице скорой медицинской помощи, куда он был госпитализирован сегодня утром из Лукьяновского СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», лидером которой является Ю.Луценко.

«Апелляционный суд дал разрешение Ирине Луценко встретиться с мужем. Сейчас она едет к нему в больницу, если успеет до истечения времени, которое отведено для приема посетителей», - отметили в пресс-службе. Скорее всего, по информации пресс-службы, Ю.Луценко помещен в отделение острых отравлений, то есть в то же, где он находился, когда объявил голодовку, поскольку лишь в этом отделении есть специальная палата, в которую могут помещать задержанных.