Тимошенко написала письмо правительству Италии

Об этом сообщил председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин после встречи с Ю.Тимошенко в Качановской колонии, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

А.Кожемякин также сообщил о том, что во вторник в Италии состоится суд, на котором будет рассматриваться вопрос экстрадиции А.Авакова в Украину и в котором он будет принимать участие как официальный представитель от партии «Батькивщина».

А.Кожемякин отметил, что Политсовет партии «Батькивщина» уполномочил его, как заместителя председателя партии, передать итальянскому правительству и представителям суда официальные обращение от партии «Батькивщина», а также обращение фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде с просьбой отказать в экстрадиции А.Авакова в Украину в связи с тем, что А.Аваков подвергается преследованиям за политическую деятельность.

«В обращениях четко отмечено, что Арсен Аваков не совершал никакого преступления. А объявлен был в розыск только в связи со своей оппозиционной деятельностью и непреклонной политической позицией. Именно поэтому власть хочет его вернуть, чтобы осуществить очередную показательную политическую расправу над своим оппонентом», - подчеркнул А.Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).

29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о применении временного ареста сроком на 40 суток к А.Авакову.