Базу НАТО под Феодосией проще построить...

Министерство обороны Украины опровергает информацию некоторых средств массовой информации о намерении строить вблизи Феодосии военную базу НАТО.

Об этом сказано в заявлении Управления Минобороны Украины, переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, некоторыми отечественными СМИ в последнее время были распространены заявления политических сил о намерении строительства военнослужащими Вооруженных Сил США военной базы НАТО вблизи города Феодосия (АР Крым).

В связи с этим Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что эта информация не соответствует действительности.

27 мая в рамках подготовки к совместным украинско-американской тактическим учениям ВМС “Си Бриз-2006” в порт Феодосия прибыло американское коммерческое транспортное судно “Adventure”, которое действительно доставило в Украину инженерную технику и строительные материалы в рамках материально-технической помощи Вооруженным Силам Украины.

Инженерная техника и строительные материалы будут использованы для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, на котором запланировано провести береговую фазу будущих учений “Си Бриз-2006” в период с 16 июля по 2 августа текущего года, после принятия новым составом Верховной Рады Украины решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, из доставленных материалов на территории полигона силами американских и украинских специалистов будет построено несколько автономных помещений ангарного типа для проживания военнослужащих – участников учений „Си Бриз–2006” и некоторые объекты учебно-тренировочной базы.

В дальнейшем, после проведения совместных украинско-американских учений ВМС “Си Бриз-2006”, на Старокрымском полигоне будет осуществляться подготовка подразделений ВС Украины для участия в миротворческих операциях, а также мероприятия повседневной боевой подготовки.