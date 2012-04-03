Попов посчитал, что в Киеве скоро откроется 150 000 вакансий

150 тысяч новых рабочих мест с высоким уровнем современной социальной защиты, конкурентными зарплатами и хорошими перспективами для профессионального роста молодых специалистов - такие результаты вскоре получит Киев от подписания первых Меморандумов о сотрудничестве по результатам Киевского инвестиционного форума. Об этом, как сообщает пресс-служба, в эфире телеканала «Киев» сказал глава столичной госадминистрации Александр Попов.

«150 тысяч новых рабочих мест с достойной заработной платой на уровне современных социальных стандартов - это миллиардные доходы в местный бюджет, а значит, возможность для киевской власти увеличить социальные выплаты и поддержать бюджетную сферу, организовать перспективы престижной работы для студентов, которые сейчас учатся в столичных вузах. Мы говорим о дополнительном зарплатном фонде на год - около 4,5 миллиарда гривен. То есть это еще и существенное улучшение бизнес-среды для малого бизнеса. Это не просто развитие, это рывок в экономике столицы», - отметил Александр Попов.

Вместе с тем председатель КГГА отметил, что процесс подписания Меморандумов о сотрудничестве с украинскими и иностранными инвесторами будет продолжаться. Столица намерена как минимум удвоить финансовый результат форума.

«Сейчас идут консультации. Убежден, что мы, если не ежемесячно, то ежеквартально будем подписывать новые соглашения о возможности сотрудничества с тем или иным инвестором. Главное, что мы начали этот процесс, а для Киева - это новый этап в экономическом развитии. И это не завтра, не послезавтра, это уже сегодня», - сказал Александр Попов.

Напомним, Первый Киевский инвестиционный форум состоялся 29 марта. Организаторами форума выступили Киевская городская государственная администрация, фонд «Эффективное управление» и издание Financial Times. Киевская городская государственная администрация представила на форуме проекты на общую сумму 125 млрд. грн. По результатам мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве на сумму около 30 млрд. грн.