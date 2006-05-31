В Днепропетровске почти вдвое повысят тарифы на водоснабжение

В Днепропетровске до конца лета планируется почти вдвое повысить тарифы на водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, стоимость электроэнергии в нынешнем тарифе на водоснабжение для населения областного центра составляет 19,4 коп. за 1 кВт/час., в то время, как фактически она почти вдвое выше — 35 коп. за кВт/час. Часть электроэнергии составляет около 40-60% себестоимости услуг, которые предоставляет коммунальное предприятие „Днепропетровский горводоканал».

Городской председатель Днепропетровска отметил, что, получив кредит в 200 млн. евро от Европейского банка реконструкции и развития на техническую модернизацию, горводоканал обязался предоставлять свои услуги по цене, не ниже их себестоимости. «В такой ситуации, которая сложилась сегодня, мы не можем полностью реализовать проект, о котором договорились с ЕБРР”, - подчеркнул И. КУЛИЧЕНКО.

По его словам, вопрос повышения тарифов на водоснабжение должна в ближайшее время рассмотреть сессия Днепропетровского городского совета.