МИД спрятал текст Соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель украинской переговорной группы по заключению Соглашения, заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он отметил, что согласно существующей практике в этой сфере, текст соглашения не обнародуется до подписания.

«Относительно формального обнародования текста, например, взять и поставить его на сайт, этого, к сожалению, мы не можем сделать, это противоречит классической практике», - сказал П.Климкин, добавив, что лично он считает, что на этом этапе было бы очень важно ознакомить общество с главными идеями, преимуществами и вызовами, связанными с имплементацией соглашения.

Как сообщал УНИАН, украинские эксперты по вопросам европейской интеграции обратились к руководству Украины и Европейского Союза с просьбой обнародовать текст Соглашения об ассоциации. Об этом идет речь в открытом обращении экспертов.

«В связи с тем, что 30 марта в Брюсселе состоится парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, сообщество специалистов по европейской интеграции обращается к руководству Евросоюза и Украины с просьбой предоставить украинским аналитическим центрам полный текст соглашения с дополнениями», - отмечается в обращении.

Представители общественных организаций и аналитических центров, независимые эксперты и общественные деятели убеждены, что соглашение должно быть доступно для анализа и обсуждения специалистами сразу после завершения процедуры предварительного согласования украиноязычной и англоязычной версий документа, то есть, задолго до официальной церемонии его подписания.