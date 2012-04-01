Янукович потерял доверие в последних областях (опрос)

В Украине не осталось регионов, в которых большинство населения доверяло бы президенту Виктору Януковичу. Доверяют главе государства 21,9% украинцев, не доверяют - 65,9%.

Об этом изданию ZN.UA сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, опираясь на данные одного из последних исследований института.

«У президента Украины баланс доверия-недоверия составляет - 44%. Нет такого региона, где бы ему доверяли. На «его» Востоке ему не доверяют почти вдвое больше людей, чем доверяют (57,4% против 30,6% - УНИАН). На Юге 33% ему доверяют, 56% не доверяют», — сообщил гендиректор КМИС.

По его словам, в Центре и на Западе Украины уровень доверия составляет 12,5% и 14,6% соответственно, не доверяют - 77,4% и 69,4%.

«В Центральном регионе только 12,5% доверяют президенту — скорее всего это чиновники. Президент по доверию у нас примерно на уровне милиции, и это тоже «достижение» последних лет. Хуже всего - это отношение наших людей к правительству и парламенту, что было, впрочем, и раньше», - подчеркнул В.Паниотто.

Социолог отметил, что украинской оппозиции также не доверяют вдвое больше граждан, чем доверяют. Основной процент тех, кто не доверяет оппозиции, базируется в Восточном регионе, там их 77,1% (доверяют же только 10,7%). Ненамного лучше положение и в Южном регионе -14,2% доверяют оппозиции, 64,2% - не доверяют.

Только на Западе доверяют оппозиции больше людей, чем не доверяют (35,5% против 28,9%). Даже в Центральном регионе не доверяют оппозиции 43,1% опрошенных по сравнению с 33,5% тех, кто ей доверяет.

Во время исследования КМИС методом интервью с 10 по 19 февраля было опрошено более 2000 респондентов. Данные репрезентативны для взрослого населения Украины, ошибка не превышает 5%.