В среду, 4 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Евро-2012 шансом для Украины?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Готова ли Украина к проведению Чемпионата? Соответствуют ли инфраструктура и сервис масштабам Евро-2012?

Каких туристов Украина рассчитывает привлечь, и кто приедет на самом деле?

Окупятся ли затраты на Чемпионат?

Почему основным инвестором Евро-2012 выступило государство?

Как к Чемпионату относятся жители украинских городов, в которых будут проводиться футбольные матчи?

Улучшит ли Евро-2012 образ Украины в глазах европейцев?

Участники круглого стола:

1. Анатолий ГОЛУБЧЕНКО – заместитель главы КГГА.

2. Евгений ЧЕРВОНЕНКО – помощник министра МЧС Украины.

3. Игорь УМАНСКИЙ – экономист, экс-министр финансов Украины.

4. Эрик НАЙМАН – управляющий партнер ИК «Капитал Таймс».

5. Артем ФРАНКОВ – главный редактор издания «Футбол».

6. Игорь БУРАКОВСКИЙ – директор Института экономических исследований и политических консультаций.

7. Павел БАБЕНКО – Координатор проектов Общественной организации «Комитет общественного контроля «ЧЕ-12».

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