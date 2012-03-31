Круглый стол «Станет ли Евро-2012 шансом для Украины?»
В среду, 4 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Евро-2012 шансом для Украины?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Готова ли Украина к проведению Чемпионата? Соответствуют ли инфраструктура и сервис масштабам Евро-2012?
Каких туристов Украина рассчитывает привлечь, и кто приедет на самом деле?
Окупятся ли затраты на Чемпионат?
Почему основным инвестором Евро-2012 выступило государство?
Как к Чемпионату относятся жители украинских городов, в которых будут проводиться футбольные матчи?
Улучшит ли Евро-2012 образ Украины в глазах европейцев?
Участники круглого стола:
1. Анатолий ГОЛУБЧЕНКО – заместитель главы КГГА.
2. Евгений ЧЕРВОНЕНКО – помощник министра МЧС Украины.
3. Игорь УМАНСКИЙ – экономист, экс-министр финансов Украины.
4. Эрик НАЙМАН – управляющий партнер ИК «Капитал Таймс».
5. Артем ФРАНКОВ – главный редактор издания «Футбол».
6. Игорь БУРАКОВСКИЙ – директор Института экономических исследований и политических консультаций.
7. Павел БАБЕНКО – Координатор проектов Общественной организации «Комитет общественного контроля «ЧЕ-12».
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Внимание, адрес Института Горшенина изменился!
Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.