США помогут Молдове укрепить армию

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, такое заявление сделала заместитель помощника госсекретаря США по вопросам обороны Селеста Уолландер в ходе встречи в Кишиневе с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом, в которой также участвовал посол США в Молдове Уильям Мозер.



Собеседники рассмотрели отношения мнжду странами, обсудили молдавско-американское сотрудничество в сфере профессиональной подготовки военнослужащих, а также возможность участия Молдавии в миротворческих операциях.



Отдельной темой обсуждения стала проблема урегулирования приднестровского конфликта. Премьер-министр Молдовы сообщил о содержании встречи с новым президентом Приднестровской Молдавской Республики Евгением Шевчуком.