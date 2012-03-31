У донецкой «Батькивщины» - два спонсора

У Донецкой областной организации партии «Батькивщина» есть два спонсора-бизнесмена, которые верят в завтрашний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-конференции глава Донецкой облорганизации «Батькивщины», народный депутат Украины от БЮТ Гарегин Арутюнов.

Говоря о финансовом положении парторганизации «Батькивщина», он отметил, что сегодня «у партии, естественно, есть финансовые трудности», и это связано с естественным страхом людей, которые хотели бы спонсировать работу партии, но боятся нынешнего режима в Украине.

«Мы готовы принять нормальную помощь, которую нам готовы оказать честные люди. Естественно, у партии есть финансовые трудности. Почему? Потому что люди, которые готовы были бы спонсировать работу партии, они боятся, - объяснил Г.Арутюнов. - Сегодняшняя действующая власть ломает через колено, возбуждает уголовные дела и разваливает бизнес… Люди просто напросто запуганы, и это длится уже два года с лишним».

Народный депутат сообщил, что сегодня у Донецкой партийной организации «Батькивщины» «есть два спонсора – это бизнесмены средней руки, которые, как последние из могикан, сохранившиеся чудом». При этом Г.Арутюнов добавил: «Естественно, я под страхом пытки не назову эти фамилии, даже не спрашивайте».

Он пояснил, что «есть сегодня два ручейка самого-самого минимального финансирования, и они верят в завтрашний день, они верят в демократию, которую пропагандируем и защищаем и мы, и наши коллеги, поэтому стараются помочь партии».

Г.Арутюнов подчеркнул, что эти бизнесмены, которые сегодня финансируют «Батькивщину», просто «понимают, что им жить в этой стране, растить детей, которые следом за ними тоже должны жить в этой стране, а не в Италии, не в Чехии, а в Украине».