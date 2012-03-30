Глава облсовета: Донецкий аэропорт заработает уже в апреле

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, об этом он сказал на последнем совещании по вопросам подготовки КП «Международный аэропорт Донецк» к предстоящему Чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

«Наша цель сегодня - устранить все недостатки до начала Евро-2012. До 27 апреля все основные функции аэропорта должны работать», - сказал А.Федорук. При этом он добавил, что в аэропорту «до 15 мая останется завершить строительство двух рулевых дорожек, автостанции, автостоянки для автомобилей».

Говоря о дальнейших перспектива нового аэропорта в Донецке, о его востребованности после проведения европейского чемпионата по футболу, председатель областного совета отметил, что «Донецкий облсовет совместно с коммунальным предприятием будет работать над тем, чтобы максимально загрузить аэропорт».

«Мы будем расширять сотрудничество с другими авиалиниями, это будут и различные транзитные перевозки и так далее. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы КП «Международный аэропорт Донецк» стал еще одними воздушными воротами нашей страны», - заключил А.Федорук.

Справка УНИАН. В Донецке к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу завершается строительство международного аэропорта «Донецк» на сумму 2 млрд 792 млн грн.