Freedom House называет основных коррупционеров Украины

Об этом говорится в докладе организации о состояния свободы в мире за 2012 год, посвященной Украине, который обнародован на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев.

“Коррупция, одна из самых серьезных проблем страны, продолжает усиливаться. Бизнес-магнаты подозреваются в получении прибылей от тесных связей с топ-политиками. Виктор Янукович сам стал де-факто владельцем огромной недвижимости за пределами Киева, что вызвало подозрения в нелегальных прибылях”, - сказано в документе.

Кроме того, Freedom House отмечает, что оба сына Президента Украины также усилили свои властные позиции и увеличили личные состояния.

“Очевидная коррупция его администрации и созданный прецедент политизированного преследования по обвинению Юлии Тимошенко и бывших членов ее правительства усилили намерения В.Януковича остаться у власти на неопределенный срок”, - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, в целом по итогам года Freedom House снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех.