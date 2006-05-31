Жовтяк снова в отставке

Киево-Святошинский районный суд упразднил свое решение об отмене действия Указа Президента об отставке Евгения ЖОВТЯКА с должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник Президента, руководитель Главной службы правовой политики Николай ПОЛУДЕННЫЙ сегодня на брифинге.

«Мне известно, что по заявлению Министерства юстиции на следующий день это постановление было отменено», - сказал Н.ПОЛУДЕННЫЙ.

«То есть сейчас Указ Президента действует», - добавил он.

Относительно окончательного решения суда о правомерности освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности, Н.ПОЛУДЕННЫЙ сказал, что «будем смотреть, насколько убедительно стороны будут отстаивать свои доводы».

Справка УНИАН. 24 мая Президент Украины подписал указ, которым освободил Е.ЖОВТЯКА от должности. 25 мая Киево-Святошинский райсуд Киевской области приостановил действие указа по административному иску Е.ЖОВТЯКА.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций области заявили о намерениях организовывать пикеты и прибегать к блокированию автодорог в знак протеста против увольнения Е.ЖОВТЯКА.

Сам Е.ЖОВТЯК призвал своих сторонников воздержаться от радикальных действий.