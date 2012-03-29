Власенко заявляет, что по делу о ЕЭСУ допрошены не все фигуранты

Во время досудебного следствия по уголовному делу о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» не были допрошены все фигуранты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Харькове заявил журналистам защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Те лица, которые якобы считаются соучастниками этого преступления, а именно Шаго, Сокольченко и Болюра, даже не допрошены по этому делу», - сказал С.Власенко.

По его мнению, направление дела относительно ЕЭСУ в суд является незаконным.

По словам защитника, это дело в связи с отсутствием состава преступления суд закрыл в 2005 году, кроме этого, на сегодняшний день истекли сроки давности. С.Власенко подчеркнул, что в материалах уголовного дела относительно ЕЭСУ нет доказательств, подтверждающих вину Ю.Тимошенко.

По мнению защитника, «дело в отношении Ю.Тимошенко является абсурдным», поскольку на момент совершения инкриминируемых преступлений Ю.Тимошенко «не имела никакого отношения к ЕЭСУ.

С.Власенко в очередной раз подчеркнул политическую мотивированность уголовного преследования Ю.Тимошенко.

«Власть руками прокуратуры и СБУ хочет добавить к тем 7 годам, которые есть, еще 12», - заявил С.Власенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области закончил расследование дела в отношении экс-премьера Украины Ю.Тимошенко о финансовых нарушениях корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний".

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.