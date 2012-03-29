Пресс-конференция руководства Ощадбанка «Компенсационные выплаты – актуализация данных»

В понедельник, 2 апреля, в 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция руководства Ощадбанка на тему: «Компенсационные выплаты – актуализация данных».

Участники:

председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов

заместители председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн

пресс-секретарь Ярослава Титова.

На пресс-конференции речь будет о том, что Ощадбанк начал подготовительную работу для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанку бывшего СССР. Первым этапом этой работы будет проведение со 2 апреля в 2012 г. актуализации данных вкладчиков Сбербанка бывшего СССР.

Необходима аккредитация. Телефоны: 270-52-36, 247-85-06. Аккредитация проводится до 10.00 2 апреля.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.