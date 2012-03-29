Главному милиционеру Николаевщины не могут простить «бомжихи» Макар

Активисты Всеукраинской непартийной инициативы «Громада проти беззаконня» требуют публичного извинения от начальника областного управления МВД в Николаевской области Валентина Парсенюка за то, что на сессии областного совета 23 марта он назвал Оксану Макар «бомжихой». Об этом корреспонденту УНИАН сообщила организатор инициативы Евгения Матейчук.

Как пояснила Е.Матейчук, это требование к УВД и прокуратуре добавится сегодня к требованиям, уже высказанным на акциях протеста против действия правоохранителей и в поддержку Оксаны Макар, которые прошли 15 марта в Николаеве.

«Милиционер такого ранга не имеет права высказываться так о пострадавшей», - сказала Е.Матейчук.

Напомним, 23 марта на сессии Николаевского областного совета В.Парсенюк в официальном докладе по делу О.Макар, сообщил, что вначале дело было определено как несчастный случай, так как милиционеры приняли обгоревшую девушку за бомжиху.

Как уже сообщалось, сегодня в Николаеве, в 16.00 пройдет митинг в поддержку пострадавшей от насильников О.Макар, которая скончалась сегодня утром в Донецком ожоговом центе.

«Наши требования остаются такими же: общественный контроль за ходом расследования вплоть до суда и наказания преступников, еженедельный отчет прокуратуры о ходе следствия. К слову, - уточнила Е.Матейчук, - с 15 марта нам никто ничего не сообщал об этом, значит, это требование не выполняется. Мы ждем от правоохранителей информации не только по делу Оксаны Макар, но и по делу Александры Поповой, зверски избитой злоумышленником, а также Алексея Казимирова, который на иномарке сбил насмерть 20-летнюю девушку, был осужден на 6 лет, но вот уже больше двух месяцев после суда остается на свободе».

Акция начнется возле здания областного УВД на перекрестке улиц Декабристов и Спасской, а затем продолжится в Каштановом сквере, на улице Советской, в самом центре города. Организаторы начнут акцию с минуты молчания в память об О.Макар.