Каких развлечений хотят киевляне на День города (опрос)

В поддержку этих мероприятий высказались соответственно 61% и 53% киевлян, которые принимали участие в соцопросе, проводившемся Call-центром по поручению главы КГГА Александра Попова.

43% опрошенных поддержали идею проведения шоу фейерверков с лазерными эффектами, и 34% голосов – за 3D-шоу. Перечисленные мероприятия были запланированы профильными подразделениями КГГА в рамках празднования 1530-летия Киева. Задача соцопроса – выяснить мнение киевлян о целесообразности проведения каждого из них.

«Все мероприятия, предложенные для празднования Дня Киева в 2012 году, были поддержаны респондентами», – указано в выводах Call-центра. При этом 33% опрошенных киевлян собираются лично посетить мероприятия, на которых будет присутствовать глава КГГА Александр Попов, 22% сказали, что будут на праздновании Дня Киева в Пирогово, 19% планируют побывать на массовых концертах и 19% постараются успеть на все перечисленные мероприятия.

Опрос относительно музыкальных предпочтений жителей столицы показал, что 45% киевлян на День Киева хотят послушать выступления фольклорных коллективов, а 43% – концерты звезд украинской эстрады. 12% опрошенных сказали, что отдали бы предпочтение джазовой музыке.

Опрос о предстоящем праздновании Дня Киева проводился Call-центром с 3 по 23 марта. В нем приняли участие около 5000 человек.

Напомним, идею привлечь жителей города к формированию программы мероприятий в рамках празднования 1530-летия основания Киева выдвинул глава КГГА Александр Попов. «Мы посчитали необходимым привлечь киевлян к организации праздника, к формированию программы. С этой целью на сайте городской администрации создана новая рубрика – «Мои предложения ко Дню Киева». Кроме того, изучить мнение жителей города по данному вопросу поручено Сall-центру и коммунальным СМИ», – сказал Попов.

«Киевляне – очень творческие и талантливые люди. Уверен, что их предложения по празднованию Дня города внесут в программу мероприятий новизну и свежесть. Прошу ответственных за подготовку праздника внимательно изучить и по возможности максимально учесть предложения граждан», – отметил Попов.

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