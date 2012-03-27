МВД подтвердило задержание Авакова

В МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова, объявленного в международный розыск.

Как сообщил УНИАН начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, вчера вечером от Министерства юстиции Италии в украинское бюро Интерпола поступило сообщение, подтверждающее задержание А.Авакова 26 марта в одной из итальянских провинций.

Как отметил В.Полищук, в данное время украинское бюро Интерпола готовит необходимые документы для харьковского УБОПа, который был инициатором объявления в международный розыск А.Авакова, и прокуратуры с целью его экстрадиции.

При этом начальник УСО МВД отметил, что длительность процедуры экстрадиции зависит от того, как сработают украинские и итальянские компетентные органы, а также, какой будет позиция самого А.Авакова и его адвокатов.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Аваков был объявлен в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что он находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.