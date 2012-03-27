Интерпол не в курсе о задержании Авакова

В Украинском бюро Интерпола не владеют информацией о задержании на территории Италии экс-главы Харьковской ОГА, главы харьковской облорганизации ВО «Батьківщина» Арсена Авакова

Об этом «Комментариям» сообщили в управлении бюро.

«Сейчас такой информацией мы не располагаем. В течение какого-то времени мы это уточним. По-моему, слух такой есть – что задержали его в Италии, но это непроверенная информация», - сообщили в бюро.

Ранее появилась информация о задержании Авакова на территории Италии. В свою очередь представители прокуратуры Харьковской области и защита Авакова отметили, что не имеют какой-либо информации о задержании экс-губернатора.

Напомним также, Интерпол начал розыск бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации, руководителя Харьковской областной организации партии «Батьківщина» Арсена Авакова.