Тимошенко составляет избирательный список оппозиции
По словам Томенко, для освобождения Тимошенко победа на парламентских выборах более надежна, чем победа в Европейском суде
Юлия Тимошенко работаетнад новойпрограммой партии«Батькивщина» инад спискомобъединенной оппозиции напарламентских выборах.
Об этом сообщил заместительпредседателя Верховной Рады УкраиныНиколай Томенко на пресс-конференции в Ивано-Франковске,передает Укринформ.
"Юлия Владимировнасейчас работаетнад новойпрограммой партии «Батькивщина» инад спискомобъединенной оппозиции,как мыработаем.Она вработе,только не можетвстретиться свами.Вакансиилидера оппозициипока нет",- утверждаетТоменко.
По его словам,для освобожденияТимошенкопобеда на парламентских выборах болеенадежна,чем победав Европейском суде.
«Так,как сейчаскомментируетвластьрешение Европейскогосуда о предоставлениимедпомощи встационарных условиях,тоэто вызывает унасподозрение,что иследующие решениябудет комментироватьне иначе.Поэтому нам лучшепобедить на парламентских выборах,чемнадеятьсяна решение Европейскогосуда»,- утверждает НиколайТоменко.