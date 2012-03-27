Тимошенко составляет избирательный список оппозиции

Юлия Тимошенко работаетнад новойпрограммой партии«Батькивщина» инад спискомобъединенной оппозиции напарламентских выборах.



Об этом сообщил заместительпредседателя Верховной Рады УкраиныНиколай Томенко на пресс-конференции в Ивано-Франковске,передает Укринформ.



"Юлия Владимировнасейчас работаетнад новойпрограммой партии «Батькивщина» инад спискомобъединенной оппозиции,как мыработаем.Она вработе,только не можетвстретиться свами.Вакансиилидера оппозициипока нет",- утверждаетТоменко.



По его словам,для освобожденияТимошенкопобеда на парламентских выборах болеенадежна,чем победав Европейском суде.



«Так,как сейчаскомментируетвластьрешение Европейскогосуда о предоставлениимедпомощи встационарных условиях,тоэто вызывает унасподозрение,что иследующие решениябудет комментироватьне иначе.Поэтому нам лучшепобедить на парламентских выборах,чемнадеятьсяна решение Европейскогосуда»,- утверждает НиколайТоменко.