Кличко: у нас общий враг - партия власти

Лидер партии УДАР Виталий Кличко считает, что оппозиция должна создать большинство в следующем составе Верховной Рады Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера во время встречи с президентом Европейской народной партии Вильфредом Мартенсом в Брюсселе.

В.Кличко, в частности, отметил, что его политическая сила приложит все усилия для того, чтобы оппозиционные силы смогли договориться о сотрудничестве в следующем составе парламента и вместе боролись за изменения в стране.

“Мы не хотим конкуренции друг с другом, у нас общий враг - партия власти”, - сказал он.

По словам В.Кличко, УДАР придерживается принципа отказа от взаимной борьбы и ждет от партнеров по оппозиции поддержки его инициативы уже сегодня создать Центр по подготовке и контролю за выборами.

При этом, по словам В.Кличко, одной из ключевых задач оппозиционных партий в Украине является также усиление диалога с гражданским обществом.

Президент Европейской народной партии, в свою очередь, отметил, что в Европе внимательно и с беспокойством следят за свертыванием демократии в Украине.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы межпартийного сотрудничества.